Immobili classe energetica: dall'Ue arriva una tassa o un'opportunità?

Efficienza energetica case, la bozza Ue tra pro e contro

Una bozza UE prevede che tutti gli immobili residenziali debbano essere in classe energetica E entro il 2030 e in quella D entro il 2033 pena la impossibilità di vendere o affittare. Siamo tutti consci che avere firmato tanti trattati per rientrare nei parametri di inquinamento ci “obbliga” in un certo senso a non rimandare sine die gli impegni presi.

Ora di tratta di vedere questa bozza con due prese di posizione:

1. NO, MOTIVATO.

2. SI, MOTIVATO.

NO MOTIVATO. Molte forze politiche, i proprietari di immobili, economisti, agenzie immobiliari ecc. si mettono subito sul sentiero di guerra perché ritengono ingiusta questa bozza che penalizza un Paese come l’Italia dove 3 immobili su 4 dovranno essere ristrutturati. Domanda: in questo caso rientrano anche gli immobili di Venezia o gli alberghi domiciliati in strutture classificate “opere d’arte”? Qualcuno pensa addirittura che questa sia una patrimoniale mascherata e quindi il risulto è un NO secco.

SI MOTIVATO rispettare gli accordi internazionali sul clima ci trova tutti concordi, ho avuto la possibilità di girare il mondo ed anche l’Europa e non mi pare si possa ristrutturare con i cappotti tutte le case del Portogallo o i mulini a vento, abitati, o gli chateaux sparsi in tutta Europa, ma si potrebbe fare. Come? In Italia è stato sperimentato con un discreto successo il 110% (ora ridotto al 90%), ergo sarebbe opportuno che la nostra Unione Europea finanziasse con le proprie casse, e senza rivalsa alcuna, le ristrutturazioni che chiede e presumo che nessuno avrebbe niente da dire! Se questa proposta passasse così com’è avremmo un boom economico impressionante e tale da superare i mitici anni ‘60! Piaciuta l’idea?

Ora, per tornare con i piedi per terra possiamo ricordare, a questi “pensatori” europei, che il patrimonio immobiliare dell’Italia, a far data 2015, è di 6.004,4 miliardi di euro, oltre due volte il debito pubblico. Come al solito mi sorge un dubbio: non è che per caso ci sono dietro delle lobbies che voglio impoverire l’Italia?