Immobiliare, Cdp va avanti sulle caserme. Accordo raggiunto a Milano e Roma

Cdp: Real Asset accetta l'offerta Ardian per l'ex Caserma Mameli a Milano. Definita la short list per la vendita della caserma Guido Reni di Roma

Il consiglio di amministrazione di CDP Real Asset Sgr ha deliberato oggi l'accettazione dell'offerta di acquisto della ex Caserma Mameli di Milano presentata da Ardian. Il complesso, che si estende su un'area di oltre 10 ettari nella zona nord‐est del capoluogo lombardo, è al centro di un progetto che permetterà di convertire le strutture con funzioni militari in un moderno quartiere di circa 90.000 metri quadrati di superficie commerciale, con un mix che comprende social housing (50%), residenza libera (42%), spazi commerciali e funzioni terziarie (8%). Il trasferimento della proprietà - fa sapere una nota di CDP - si perfezionerà all'ottenimento dei necessari provvedimenti da parte degli enti interessati.

Allo stesso tempo è stata definita la short list dei potenziali acquirenti della ex Caserma Guido Reni di Roma, chiamati ora a presentare le offerte vincolanti. Dopo aver concluso l'iter di valorizzazione urbanistica e aver avviato la procedura di vendita, prende così il via l'ultima fase che porterà alla ricezione delle offerte vincolanti per la riqualificazione degli immobili in questione. La procedura individuerà l'operatore che svilupperà i 45.000 metri quadrati del comparto privato dell'area che comprende residenza libera, social housing, spazi commerciali e ricettivo e che contribuirà finanziariamente allo sviluppo del comparto pubblico dove nascerà il nuovo Museo della Scienza di Roma.

Il completamento dell'iter è previsto entro il terzo trimestre di quest'anno. "Due operazioni - evidenzia la nota - strutturate sulla base della strategia perseguita da CDP Real Asset, fortemente incentrata su progetti in grado di generare impatto positivo sul territorio, attraverso opere di riqualificazione urbana che coinvolgano anche attori terzi. Un impegno che si concretizza anche attraverso queste due operazioni nelle principali città italiane, in cui CDP Real Asset ha completato l'intero iter amministrativo necessario alle attività di riqualificazione ancora prima di verificare l'interesse del mercato e individuare gli operatori/investitori che porteranno a compimento il processo di sviluppo attraverso importanti investimenti".