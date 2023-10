Rics Italia nomina il nuovo regional advisory Board

Rics Italia nomina nuovo regional advisory Board

Rics in Italia, sede italiana di Rics, l'organizzazione che opera nel settore Real Estate, ha nominato il nuovo Regional Advisory Board capitanato da Massimiliano Pulice, già Presidente di Rics in Italia nel precedente mandato e membro dello European World Regional Board di Rics."Questo board rappresenta un passo avanti significativo per la realtà di Rics in Italia e, ne siamo convinti, per il futuro delle nostre attività e iniziative. Abbiamo molto lavoro da fare e siamo pronti per questo emozionante nuovo capitolo", ha commentato il Presidente Pulice riferendosi alla prossima strategia dell'organizzazione in Italia, che vedrà ciascuno dei componenti del Board apportare esperienza e competenza trasversale nel settore dell'ambiente naturale e costruito, e verticale sulle priorità di Rics in Italia - e del mercato - nel prossimo triennio", ha concluso.

Il Regional Advisory Board in Italia è composto da Nicola Arcaini MRICS, Director; Giulia Comparini MRICS, Partner - Cocuzza & Associati Studio Legale; Antonella Faggiani MRICS, Managing partner - Smart Land Srl: Board Member responsabile dell'area Regioni e Territorio, Faggiani si dedicherà alle questioni territoriali e regionali; Raffaella Peloso MRICS, Senior Director, Head of Valuation Hotels Italy - CBRE: Board Member responsabile dell'area Valuation, Peloso si occuperà delle questioni legate all'ambito della valutazione immobiliare; Marco Plazzotta FRICS, Managing Partner - FIDE AM. Board Member responsabile dell'area Property & Investment, Plazzotta si occuperà delle questioni legate agli investimenti immobiliari; Barbara Polito FRICS, Head of Asset Management - GWM Group. Board Member responsabile dell'area Sustainability, Polito sarà responsabile delle iniziative legate alla sostenibilità; Andrea Radice MRICS, COO- Gruppo YARD REAAS. Board Member responsabile dell'area Construction & QS, Radice si concentrerà sul settore delle costruzioni e del quantity surveying; Francesca Zirnstein MRICS, Direttore Generale - Scenari Immobiliari. Board Member responsabile dell'area Relazioni con le Istituzioni, Zirnstein opererà con ruolo di rappresentanza di Rics in Italia nei confronti delle istituzioni.