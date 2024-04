Imprese, forte flessione del fatturato a marzo: -4,4%. Crollo del Nord-Ovest

Imprese, flessione per tutta l'economia. I dati sul fatturato di marzo preoccupano, specie nell'industria

Non ci sono buone notizie per le aziende italiane, il bollettino diffuso da Confindustria sui dati di marzo non è confortante. Si registra una forte flessione diffusa su tutti i settori. Il fatturato è sceso del 4,4%, ma il calo più significativo è avvenuto nell'industria. Questo è quello che emerge dall’RTT, il Real Time Turnover Index, l’indice sviluppato dal Centro studi di Confindustria e diffuso ieri (costruito in base ai dati sul fatturato destagionalizzato e deflazionato del campione di imprese clienti di TeamSystem), un dato negativo che - riporta Il Sole 24 Ore - segue il -0,8% di febbraio. Se si guarda tutto il primo trimestre dell’anno ne emerge l’indicazione, in base a questo indice, che il primo trimestre del 2024 è in flessione per il totale dell’economia.

In particolare - prosegue Il Sole - nei servizi, dopo vari mesi di aumento, si registra un calo di -3,2%; nell’industria il calo arriva addirittura a -5,6%, dopo il lieve segno meno di febbraio, una nuova flessione che, insieme al calo delle scorte Istat, suggerisce una riduzione della produzione. Nelle costruzioni, invece, l’RTT a marzo mostra un calo in attenuazione, -2,0%, dopo quelli molto marcati dei primi due mesi del 2024, tutti legati alla scadenza degli incentivi. La rilevazione analizza anche i territori e la dimensione aziendale. L’indice mostra un calo molto forte per il Nord-Ovest (-8,7% a marzo), meno forte il calo per il Nord-Est, (-3,0%). La flessione è forte anche al Centro (-3,9%), ed anche al Sud il calo è significativo (-1,6%).