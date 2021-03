Imprese, in Italia una su dieci è guidata da immigrati

In Italia un'impresa su dieci è guidata da immigrati. Nonostante a primo impatto possa sembrare un dato non credibile, è effettivamente così, visto che in Italia ci sono 630mila aziende con un boss immigrato. Queste informazioni emergono da uno studio portato a termine da Unioncamere e InfoCamere, che inoltre ne hanno specificato la provenienza: la maggior parte sono cinesi, marocchini e rumeni ma sono in aumento anche dalla Nigeria, dal Pakistan e dall'Albania.

Per quanto riguarda i settori più coinvolti nell'imprenditoria immigrata troviamo quelli della telecomunicazione e della confezione di articoli di abbigliamento. Mentre se analizziamo la forma giuridica, notiamo che quella prevalente è l'impresa individuale che, tra l'altro, è l'unica per la quale è possibile associare univocamente la nazionalità del titolare a quella dell’impresa.

A livello nazionale invece, le regioni in cui sono stanziate la maggior parte delle imprese gestite da immigrati sono: Toscana (14,4%), Liguria (14%), Lazio e Lombardia (12,8%) sono quelle che hanno visto una più grande diffusione all'interno del territorio ma se dovessimo fare un'analisi in termini assoluti spiccherebbero Lazio e Lombardia sul podio.