Imu 2022, scadenza il 16 giugno: che cosa sapere

Imu 2022, via libera ai pagamenti: quello che c'è da sapere

Meno di sette giorni per il pagamento dell'Imu. Si ha infatti tempo fino al 16 giugno per pagare l'imposta municipale unica o imposta municipale propria, meglio nota come tassa di natura patrimoniale il cui presupposto è il possesso o la proprietà del bene immobiliare, che grava sugli immobili ad uso abitativo, diversi dalla prima casa, commerciale e sui terreni. L'Imu ha sostituito la vecchia Ici, l'Irpef e le relative addizionali, regionali e comunali. La principale differenza con l'Ici è che l'Imu si paga anche sugli immobili religiosi non utilizzati principalmente per il culto, e per gli immobili intestati ad associazioni ed enti non profit.

Imu 2022, chi deve versare l'imposta

Come spiega Il Sole 24 Ore in linea di massima l’Imu è dovuta dal proprietario del fabbricato, esclusa l’abitazione principale, le uniche “prime case” a pagare sono quelle iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono tenuti al versamento anche i titolari dei diritti reali di godimento, come l’usufrutto e il diritto d’abitazione, e i locatari nei contratti di leasing.

Imu 2022, quanto si deve pagare