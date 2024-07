Inflazione, Powell gela gli entusiasmi: "Taglio-tassi? Ancora strada da fare"

Inflazione, la Fed gela gli entusiasmi

Quando si tratta di inflazione, alla Federal Reserve la parola chiave è “cautela”. Il presidente della banca centrale, Jerome Powell, ha dichiarato che “esiste un percorso per tornare alla piena stabilità dei prezzi mantenendo basso il tasso di disoccupazione - Ci siamo. Siamo molto concentrati nel rimanere su quella strada”.

Ma l’attesa per un taglio dei tassi è ancora lunga. Powell ha infatti anche detto che la Fed ha ancora "molta strada da fare" nel ridurre le dimensioni del suo bilancio con il punto finale della stretta quantitativa ancora incerto. "Abbiamo fatto molti progressi", ha evidenziato, "sentiamo di avere molta strada da fare".

In risposta alla domanda di un deputato repubblicano sulla possibilità che la Fed tagli i tassi di interesse nella riunione di metà settembre, meno di due mesi prima del giorno delle elezioni, Powell ha detto: "Il nostro impegno è prendere decisioni quando e come necessario, sulla base dei dati, dei dati in arrivo, dell'evoluzione delle prospettive e dell'equilibrio dei rischi, e non in considerazione di altri fattori, tra cui fattori politici".

"Prenderemo quelle decisioni. Abbiamo una lunga storia di attività in tal senso, anche durante gli anni elettorali, e questo è quello che faremo. Tutto ciò che faremo sarà ben fondato. Semplicemente non è appropriato per noi dedicarci a pensare ai cicli elettorali", ha dichiarato infine il presidente della Federal Reserve.