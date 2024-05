Inflazione Usa in lieve frenata ad aprile. Fed più vicina al taglio dei tassi

L’inflazione Usa cala al +3,4% in aprile

L’inflazione complessiva negli Stati Uniti è passata dal 3,5% su base annua di marzo al 3,4% di aprile, mentre l’inflazione core, che esclude dal paniere i prezzi delle componenti più volatili come generi alimentari ed energia, è scesa dal 3,8% di marzo al 3,6%. Segno di un allentamento graduale e continuo delle pressioni sui prezzi, in linea con le attese degli analisti.

La lettura di oggi è sicuramente positiva, anche se ancora lontana dal target del 2% della Federal Reserve: per questo continuiamo a ritenere che la prossima mossa dei policymaker sarà un taglio dei tassi, anche se non nell’immediato futuro. Se dovranno essere i dati ad indicare la linea della politica monetaria Usa, possiamo supporre che la Fed non abbandonerà il suo approccio attendista tanto presto.

*Chief Investment Officer di Moneyfarm