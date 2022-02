Isybank, Messina a caccia di un banker esterno. Il nuovo Ceo dal mondo fintech

Banker esterno al gruppo Intesa, con un profilo strettamente fintech

Trovato il motore core banking Vault per IntesaSanpaolo for you (Isybank), chi sarà il nuovo capo della nuova banca solo digitale del gruppo Intesa realizzata in partnership con la londinese Thought Machine e con cui Carlo Messina lancia il guanto di sfida alle fintech?

Il 4 febbraio, in occasione della conference call sul piano industriale, il banchiere, che sta per essere rinnovato per un altro triennio, aveva fatto sapere che la piattaforma, in joint venture con Mooney (Intesa ed Enel), “partirà, come entità giuridica separata, fra poche settimane” e che il gruppo era “alla ricerca del capo”.

Secondo quanto riferiscono alcune fonti bancarie ad Affaritaliani.it, l’intenzione di Messina per il management è quella di valorizzare le risorse interne, ma per il ruolo di guida verrà scelto sicuramente un banker esterno al gruppo Intesa, con un profilo strettamente fintech, in grado di far crescere subito la banca challenger di Ca’ de Sass e di accompagnare nel primo istituto italiano lo sviluppo del digitale, a cui Messina ha destinato la quasi totalità degli investimenti (ben 5 miliardi su 7,1 complessivi) del nuovo piano.

@andreadeugeni

