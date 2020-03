Intesa Sanpaolo-Ambienthesis: primo basket bond da 8 milioni

Ambienthesis S.p.A. emette, nell’ambito del “Programma Elite – Intesa Sanpaolo Basket Bond”, un prestito obbligazionario da 8 milioni di Euro, con una durata di sette anni, volto al sostegno del proprio piano di sviluppo industriale

Ambienthesis S.p.A. comunica di aver collocato in data odierna, in qualità di Emittente dei Titoli (codice ISIN: IT0005406043), un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito, per un importo in linea capitale pari ad Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00), integralmente sottoscritto da Intesa Sanpaolo S.p.A.. L’emissione obbligazionaria, perfezionatasi in forza del contratto firmato tra la stessa Società emittente, Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di sottoscrittore iniziale dei Titoli, e Banca IMI S.p.A., in qualità di Arranger dell’intera Operazione, è avvenuta attraverso 80 Titoli del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuno. Tale titolo sarà sottoscritto integralmente da Banca Intesa Sanpaolo stessa nell’ambito della più ampia operazione Basket Bond lanciata in partnership con ELITE, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group che si propone di accelerare la crescita delle società attraverso un percorso di sviluppo organizzativo e manageriale.

Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo, ha evidenziato: “Nella situazione di emergenza in cui ci troviamo, questo è il primo basket bond fra le nostre PMI milanesi e l’operazione apre uno spiraglio di fiducia sul futuro in cui potremo ripartire facendo leva sulle aziende migliori. Intesa Sanpaolo sta convogliando un significativo apporto di liquidità verso le imprese con iniziative straordinarie per aiutarle a superare il momento e stiamo già anche costruendo le basi per la ripartenza. Il basket bond di Ambienthesis è uno strumento di finanza alternativa che Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione delle PMI per diversificare le fonti di finanziamento, rafforzarsi e avere visibilità nei confronti di quegli investitori istituzionali non raggiungibili singolarmente per via delle dimensioni aziendali contenute. Tecnicamente – ha aggiunto Venturini – al Programma basket bond di Intesa Sanpaolo partecipano realtà con piani di sviluppo molto interessanti, come quello dell’azienda di Segrate. Un presupposto che conferma ulteriormente le potenzialità di questo territorio e la volontà di Intesa Sanpaolo di supportarlo con gli strumenti più innovativi e tutto il sostegno finanziario che solo una banca con le nostre dimensioni e solidità può mettere in campo”.

“Siamo particolarmente soddisfatti del risultato – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Damiano Belli – che assicura un funding ad Ambienthesis funzionale al supporto dei piani di crescita e di investimento della società ad un tasso competitivo e, al contempo, siamo orgogliosi della fiducia accordataci dal principale Istituto di Credito italiano, ciò a conferma della credibilità del percorso di sviluppo e di internazionalizzazione intrapreso da Ambienthesis. Grazie a questo strumento diamo corso all’utilizzo di soluzioni finanziarie non soltanto innovative, ma tali da offrire, da un lato, una elevata visibilità alla nostra azienda nei confronti degli investitori istituzionali e, dall’altro, un accrescimento della reputazione e della cultura finanziaria complessiva”.

L’innovativo sistema del Basket Bond soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle imprese, al fine di assicurare l’implementazione dei loro piani di sviluppo e di investimento. La strutturazione dell’Operazione è stata affidata a Banca IMI S.p.A., la investment bank del Gruppo Intesa Sanpaolo. Le obbligazioni interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo S.p.A. saranno oggetto di una successiva cartolarizzazione destinata a investitori istituzionali.

I Titoli, emessi in forma dematerializzata ed accentrati presso Monte Titoli S.p.A., sono rappresentati da sistemi di registrazione contabile e, allo stesso modo, la titolarità degli stessi sarà trasferita attraverso i sistemi medesimi, in conformità alle previsioni di cui all’art. 83-bis del Testo Unico della Finanza e del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob con Provvedimento del 13 agosto 2018 (Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata – “Provvedimento unico sul posttrading”).

Il profilo di rimborso del prestito obbligazionario sarà di tipo amortising, secondo un piano d’ammortamento strutturato in 7 anni compresi 2 di preammortamento. Gli interessi sulle obbligazioni, dell’ordine del 3,30% su base annua, verranno liquidati semestralmente ed in via posticipata.