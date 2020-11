Intesa Sanpaolo: da oltre venti anni al fianco del Teatro alla Scala di Milano

Intesa Sanpaolo da oltre venti anni accompagna il Teatro alla Scala nel quadro di una collaborazione che rappresenta un comune impegno per la tutela e la condivisione del patrimonio culturale

Nella sua veste di Fondatore Sostenitore e Sponsor Principale della Stagione Artistica della Scala, la Banca esprime con convinzione la sua vicinanza al Teatro, uno dei simboli più vivi e cari di Milano, anche attraverso il sostegno in qualità di Partner della Serata del 7 dicembre.

Il concerto ‘A riveder le stelle’, in diretta nazionale e in numerosi altri Paesi, sarà una serata di speranza e di fiducia in una nuova rinascita della cultura e dell’Italia.

Il sostegno di Intesa Sanpaolo al Teatro alla Scala di Milano si inserisce nel più ampio impegno in ambito culturale e artistico, considerato tra i settori più strategici per il Paese, al quale si aggiungono le iniziative volte al rilancio della cultura, che attraversa oggi uno dei suoi periodi più bui.

Anche nel periodo di emergenza appena trascorso non sono venuti meno l’attenzione e il sostegno del Gruppo a favore della cultura e dell’arte, oltre all’impegno profuso per far fronte alle esigenze sanitarie, economiche e sociali del Paese, sin dalle prime fasi di diffusione dell’epidemia Covid-19.