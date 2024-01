Intesa Sanpaolo, due nuove obbligazioni in valuta straniera per il retail

Intesa Sanpaolo ha lanciato due nuove obbligazioni in valuta straniera destinate agli investitori al dettaglio, direttamente scambiabili sul mercato MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana a partire da oggi, 15 gennaio 2024. Questi nuovi strumenti finanziari includono un'Obbligazione denominata in dollari USA e un'altra denominata in sterline britanniche, entrambe con una durata di 8 anni e caratterizzate dal pagamento trimestrale di cedole di tipo Step-Down, ovvero con un tasso fisso decrescente.

L'Obbligazione Cedola Decrescente Dollaro USA (XS2745705637) offre agli investitori cedole trimestrali calcolate su un tasso di interesse annuo fisso. Nei primi due anni, il tasso è del 7,00% lordo, con un decremento biennale dell'1%. Allo stesso modo, l'Obbligazione Cedola Decrescente Sterlina Inglese (XS2745706445) prevede cedole trimestrali calcolate su un tasso di interesse annuo fisso che inizia al 6,60% lordo nei primi due anni, con un decremento biennale dell'1%.

Queste nuove obbligazioni si uniscono a due emissioni effettuate a novembre 2023, anch'esse destinate agli investitori al dettaglio. Una è l'Obbligazione Tasso Fisso Dollari USA con scadenza a novembre 2025 (ISIN XS2698043515), caratterizzata da cedole semestrali calcolate su un tasso di interesse annuo fisso del 5,60% lordo. L'altra è l'Obbligazione Cedola Decrescente con scadenza a novembre 2029 (ISIN XS2698043606), con cedole trimestrali calcolate su un tasso di interesse annuo fisso che inizia all'8,00% lordo nei primi due anni, con un decremento biennale dell'2%.

Con questa nuova emissione a gennaio, Intesa Sanpaolo amplia l'offerta di obbligazioni quotate direttamente sui mercati e scambiabili su MOT ed EuroTLX, che ora sono 55 in totale. Queste obbligazioni offrono agli investitori la possibilità di diversificare il proprio portafoglio di investimento, scegliendo tra diverse strutture cedolari e sette diverse valute.

Va notato che gli investimenti in obbligazioni denominate in dollari USA e sterline britanniche sono soggetti al rischio legato alle fluttuazioni del tasso di cambio. Un deprezzamento della valuta estera rispetto a quella dell'investitore comporterebbe una riduzione del rendimento, mentre un'apprezzamento genererebbe un rendimento aggiuntivo rispetto al tasso cedolare.

Le Obbligazioni emesse da Intesa Sanpaolo sono classificate come Senior Unsecured e sono acquistabili e rivendibili al prezzo di mercato su MOT e EuroTLX di Borsa Italiana attraverso la propria banca o intermediario/broker di fiducia. La vasta gamma di obbligazioni consente agli investitori di implementare diverse strategie di investimento, facendo affidamento sulla solidità di uno dei principali gruppi bancari in Europa.