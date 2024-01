Passera, da Illimity Bank al basket: è nuovo socio della Virtus Imola (14,92%)

Corrado Passera, da Illimity Bank al basket: l'ex ministro nuovo socio della Virtus Pallacanestro Imola con il 14,92% delle quote

Corrado Passera, ex ministro e oggi banchiere con la sua quotata Illimity Bank, ha acquisito a titolo personale il 14,92% della società sportiva dilettantistica Virtus Pallacanestro Imola (Vpi). L’ingresso di Passera a libro soci è avvenuto attraverso un aumento di capitale affiancando Davide Fiumi con il 28,5% e con quote paritarie del 14,92% Alessandro Fiumi, Stefano Loreti e Fabio Turchi. L’arrivo dei nuovi azionisti s’è concretizzato dopo che la società nel bilancio chiuso a giugno scorso ha perso 278mila euro che hanno portato il patrimonio netto in negativo per 266mila euro anche se anno su anno i ricavi sono progrediti da 508mila a 876mila euro. Fiumi è un imprenditore farmaceutico imolese azionista col 40% della Neupharma che è così diventata “title sponsor” della squadra di basket. Fiumi negli ultimi anni si è dedicato alle eccellenze del territorio impegnandosi in prima persona in ruoli strategici come la vice presidenza - al fianco proprio di Passera - della Fondazione Accademia Internazionale di Imola. Alessandro Fiumi è un architetto e Turchi è una altro imprenditore mentre amministratore unico continuerò ad essere Loreti.

La Virtus Imola nacque nel 1936 e fu la prima società di basket imolese. Dopo settant’anni di storia colma di soddisfazioni e di qualche delusione, la Virtus Imola fu costretta a chiudere i battenti al termine della stagione 2004/2005. Grazie all’impegno di diversi tifosi, nacque subito una nuova società dalle ceneri della precedente. Si partì dalla prima divisione e già nel 2008/2009 si tornò alla Serie C Regionale, nella stessa categoria militava la Spes Vis Imola, società con storia più recente. I dirigenti delle due società decisero di unire le forze in un progetto comune per rilanciare il basket ad Imola. Nacque così la Virtus Spes Vis Imola, che al primo tentativo vinse il campionato di serie C regionale, tornando nei tornei nazionali, da cui mancava dal 2005 come Virtus e dal 2008 come Spes Vis. Il resto è storia recente, con stagioni importanti in Serie C Gold, fino alla cavalcata vincente della stagione 2021/2022 culminata con la promozione in serie B dove attualmente gioca la squadra.