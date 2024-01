Vacchi fa anche l'imprenditore musicale: nasce la newco Mundo Paralelo

Mundo Paralelo, la società di Vacchi ha il 60,98% e i due azionisti (Roggio e Mandrelli) il 19,51% cadauno

Già autore di alcuni dischi “dance” con diverse etichette, l’eccentrico dj-imprenditore Gianluca Vacchi inizia il business in proprio di imprenditore musicale. Qualche giorno fa, infatti, a Bologna davanti al notaio Marco Orlandoni si sono presentati lo stesso Vacchi nella qualità di amministratore unico della sua Cofiva Holding con Salvatore Roggio e Matteo Mandrelli. I tre hanno costituito la nuova Mundo Paralelo srl di cui la società di Vacchi ha il 60,98% e i due azionisti restanti il 19,51% cadauno.

La newco, di cui Vacchi è stato nominato amministratore unico, ha come attività “la produzione artistica ed esecutiva nel settore discografico”, “la realizzazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di registrazioni fonografiche di composizioni musicali di filmati e registrazioni audio-video”, “la promozione commerciale”, “ lo sfruttamento dei diritti relativi a qualunque supporto audio, “, “l’acquisizione in Itali e all’estero di licenze diritti relativamente a registrazioni, filmati e realizzazioni videosonore multimediali ai fini della loro successiva commercializzazione”, “la grafica per la produzione di copertine il relazione ai prodotti discografici” e “la raccolta di pubblicità e sponsorizzazioni su prodotti proprie e altrui”.

Mandrelli, classe 1992, è un giovane dj e producer house/dance che negli ultimi anni ha rilasciato i suoi lavori su diverse etichette discografiche importanti, tra lq auli Atlantic Records, Ultra Music, Spinnin’Records, Armada Music, Time Records e Musical Freedom. Cofiva Holding ha chiuso il bilancio 2022 con una perdita di oltre 19,2 milioni, interamente ripianata da Vacchi attingendo alle riserve.