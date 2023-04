Investimenti, ai Millennials piacciono ESG e prodotti sostenibili

Millennials e investimenti: ecco i prodotti che prediligono

Il servizio di private banking negli ultimi anni è cresciuto notevolmente e mediamente gestisce il 70% del portafoglio dei clienti con oltre 500.000 euro di depositi in strumenti finanziari Ma secondo uno studio sulle aspettative e i bisogni della nuova generazione di investitori e gestori condotto dall'Associazione Italiana Private Banking in collaborazione con Accenture, è previsto il ricorso a nuovi modelli per venire incontro alle richieste dei clienti e professionisti del domani, composta da soggetti ad alto potenziale di sviluppo di età tra compresa tra i 26 ed i 57 anni interessati a servizi innovativi ed efficienti basati sulla valutazione delle esigenze del cliente e sulla capacità di assisterlo professionalmente nella gestione del patrimonio così come nell'elaborazione di strategie d'investimento coerenti con gli obiettivi predeterminati, nel rispetto dei vincoli di rischio, costi e benefici . Parliamo di un ammontare di attività finanziarie intorno ai 700 mld di euro.

Per attirare nuovi professionisti il private banking deve consentire a tutti di esprimere al meglio il proprio potenziale e valore, dando la stessa possibilità di partecipare e contribuire, indipendentemente dalle caratteristiche personali anche con un costante dialogo che collega o contrappone generazioni diverse. Con queste modalità l'industria potrà programmare servizi di consulenza digitali, moderni ed efficaci adatti ai bisogni delle nuove generazioni. Attività che potrebbero tranquillamente associarsi con i modelli tradizionali e offrire vantaggi alla nazione in termini di sviluppo sostenibile, migliore inclusione sociale e sviluppo del welfare. Si stima inoltre che il settore bancario trarrebbe notevoli benefici dalle nuove strategie private che potrebbero portare a quasi 15mln di clienti e 9 mld di euro di possibili nuovi ricavi . Oltre il 50% della nuova generazione di investitori è titolare di posizioni finanziarie inferiori ai 50.000 euro. C'è però un numero ragguardevole di clienti che dispongono di attività finanziarie comprese tra i 500m e 1mln di euro; e mentre alcuni investono in prodotti finanziari semplici come certificati e obbligazioni, altri prediligono forme di investimento diverse come criptovalute e immobili. Inoltre gli investitori più giovani guardano con interesse ai fattori ESG, col 60% che predilige gli investimenti che mirano a generare un valore aggiunto sociale.