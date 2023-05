INVESTOPIA L'Italia porta d'ingresso privilegiata per l'Europa

Grande successo per la prima edizione di Investopia Europe,organizzata a Milano da EFG Consulting, società esperta di internazionalizzazione delle imprese verso il Medio Oriente, unitamente al Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, che ha visto la partecipazione di 350 eccellenze italiane nel settore economico, finanziario e imprenditoriale.

Ad aprire la mattinata i saluti di Giovanni Bozzetti, Presidente di EFG Consulting: “Ci troviamo dinanzi a nuove sfide dettate dalle nuove tecnologie, dalla situazione geopolitica e dalla congiuntura economica: attraverso Investopia trasformeremo le sfide in opportunità. La scelta di Milano e della Lombardia come prima destinazione di Investopia in Europa è un’ulteriore testimonianza di quanto l’Italia sia una porta d’ingresso privilegiata per l’Europa.”

Seguono i saluti del Ministro dell’economia degli Emirati Arabi Uniti Abdulla bin Touq Al Marri: “Investopia è una piattaforma che collega la comunità degli investimenti con l’obiettivo di creare nuove opportunità. Investopia rappresenta un ecosistema in continua crescita per lavorare sulle opportunità future e avere una portata globale: adesso siamo in Italia per favorire il dialogo con nuove economie. Il governo degli Emirati sta gettando le basi per una nuova economia: il pianeta è in una fase cruciale e sarà importante investire nei settori giusti per permettere alle future generazioni di poter prosperare.”

In seguito, la parola al Ministro del Turismo Daniela Santanché: “Gli Emirati sono sicuramente una destinazione molto importante per i flussi turistici italiani. Come governo dobbiamo investire ancora di più nel turismo, per farlo diventare la prima industria della Nazione. Dovremmo avviare più partnership con gli Emirati Arabi affinché possano aprirsi investimenti nel nostro paese, come anche noi dovremmo fare nel loro. Nell’ambito del turismo dovremmo cambiare paradigma: fino a ora guardavamo ai flussi turistici in modo quantitativo ma oggi dobbiamo puntare sulla qualità. Quindi una partnership con gli Emirati può essere interessante anche dal punto di vista degli FDI, per avere investimenti nelle strutture ricettive.”

All’intervento del Ministro Santanchè fa eco il Viceministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti Abdulla Al Saleh: “La nostra economia si contraddistingue per la reazione veloce del governo di fronte ai cambiamenti. Durante il covid abbiamo assistito ad un’economia resiliente che ci ha permesso di attraversare senza forti problemi la pandemia e addirittura di crescere. Investire in Italia è una buona opportunità perché è un’economia molto creativa. Se guardiamo, infatti, gli ultimi sviluppi anche in UE i contributi italiani entrano in ogni settore economico.”