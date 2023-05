Ita, fine del film: il governo firma l'accordo con Lufthansa

Ita-Lufthansa, è fatta: accordo per la cessione di una quota di minoranza della compagnia italiana al gruppo tedesco

Raggiunto l'accordo tra il Mef e Lufthansa, che rilevera' una quota di minoranza di Ita Airways, dopo aver gia' condiviso un piano industriale della compagnia che prevede una crescita di ricavi di 2,5 miliardi di euro attesi per quest'anno e 4,1 miliardi di euro previsti nel 2027. L'intesa arriva dopo un vertice al Mef tra il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e il Ceo di Deutsche Lufthansa Carsten Sphor. Era presente all'incontro anche il presidente di Ita, Antonino Turicchi. Dopo la firma, l'accordo sara' sottoposto al vaglio della Corte dei Conti e notificato alla direzione generale concorrenza della Commissione europea. La strategia di sviluppo di Ita Airways continuera' a essere condivisa tra i due azionisti, Mef e Lufthansa.

Ita - Lufthansa: Uiltrasporti, bene chiusura accordo

“Prendiamo atto con ottimismo della chiusura dell’accordo per la cessione di Ita Airways a Lufthansa e conseguente ingresso della Compagnia in Star Alliance”.A dichiararlo il Segretario Generale Claudio Tarlazzi e il Segretario Nazionale Ivan Viglietti della Uiltrasporti che proseguono: “Abbiamo sempre sostenuto che fosse indispensabile per la crescita di Ita Airways essere inseriti in una grande alleanza e l’accordo chiuso oggi rappresenta in questo senso una grande opportunità. È importante ora - dichiarano i due segretari - concretizzare gli obiettivi di sviluppo e crescita del piano industriale nell’ottica di una completa partecipazione e di obiettivi condivisi”.

“L’accordo raggiunto oggi dovrà quindi rappresentare un’ottima opportunità per Lufthansa che potrà affacciarsi ad un importante mercato come quello italiano, per l’Italia in termini di qualità del servizio e di connettività dei territori, ma anche per Ita Airways e per tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questi anni hanno pagato in prima persona i momenti di crisi, sia quelli di Ita Airways, sia quelli che ancora attendono di rientrare nel ciclo produttivo. Ci aspettiamo ora - concludono Tarlazzi e Viglietti - di essere coinvolti per poter rappresentare la voce delle lavoratrici e dei lavoratori nel nuovo processo di sviluppo.”