Ita, la trattativa con Certares va avanti sotto traccia: tutti i dossier

Ita, con Certares si va avanti con molti dossier aperti

“Adelante con juicio” diceva il Gran Cancelliere Ferrer al suo cocchiere Pedro in una celeberrima scena dei Promessi Sposi del Manzoni. Ed è così anche nella trattativa tra Certares e Ita per l’acquisizione del 50% (+1 un’azione) dell’ex compagnia di bandiera. Affaritaliani.it ha avuto accesso a diverse fonti qualificate che hanno permesso di chiarire alcuni punti controversi. Il primo riguarda la scelta dei vettori che dovranno entrare nella flotta dell’azienda: si tratta di 28 aeromobili tutti di marca Airbus (con un contratto siglato a dicembre dello scorso anno), così come il produttore francese ha realizzato anche i 67 velivoli che già oggi compongono la compagine dei vettori dell’ex-Alitalia. Nei giorni scorsi, però, erano circolate voci secondo cui la vicinanza geografica e d’intenti tra Certares e Boeing avrebbe potuto far propendere per una ibridizzazione della flotta, cosa tra l’altro abbastanza normale in altre compagnie che abitualmente mischiano Boeing e Airbus.

Al momento, a quanto risulta ad Affaritaliani.it, il fondo americano non ha alcuna intenzione di sostituire gli ordinativi già fatti con altri dei Boeing. E la stessa Delta, che pure è una compagnia a stelle e strisce, ha attualmente 394 Airbus nella sua compagine e 489 Boeing, ma ha programmato l’acquisto di 226 aerei del produttore francese e solo 9 di quello americano. Ed è oltretutto pronta a dismettere 110 aerei, tutti Boeing, entro il 2025. Segno evidente che, in questo momento, Airbus è più competitivo rispetto al diretto competitor. Ita stessa ha inaugurato nelle scorse settimane l’A350, velivolo per il lungo raggio che garantisce anche maggiore confort ai passeggeri. Tradotto: Certares non avrebbe alcuna intenzione di fare pressioni per l’adozione di aerei Boeing nella flotta di Ita.