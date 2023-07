Ita, nuovo Cda a tre membri: silurato l'ex ad Lazzerini

Ita, Lazzerini fuori dal Cda: Lufthansa entrerà nell'azionariato con altri due consiglieri

Colpo di scena al termine dell’assemblea degli azionisti di Ita Airways. La compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia ha silurato l’ex amministratore delegato Fabio Lazzerini. Il Cda, prima composto da cinque consiglieri, si riduce infatti a tre con Antonino Turicchi presidente, Valeria Vaccaro e Francesco Spada rispettivamente consiglieri. Lo comunica la stessa compagnia in una nota stampa, la quale sottolinea che il collegio Sindacale è stato invece riconfermato con Marina Scandurra in qualità di presidente, Paolo Maria Ciabattoni e Giovanni Naccarato sindaci effettivi.

La decisione di nominare un Consiglio di tre componenti, si legge nel comunicato, “è coerente con gli accordi intercorsi tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Lufthansa, in base ai quali, per effetto della sottoscrizione di un aumento di capitale a lei riservato, la compagnia tedesca entrerà nell’azionariato ed esprimerà altri due consiglieri, di cui uno con il ruolo di amministratore delegato".

In questi passaggi si nascondono in realtà tre diversi colpi di scena, oltre all'addio a Lazzerini. Il primo è che viene congedato anche Ugo Arrigo come consigliere di amministrazione. Si tratta del membro espresso direttamente da Palazzo Chigi. Ma non solo: per anni ha seguito il dossier Alitalia-Ita, è un docente universitario che insegna finanza e contabilità pubblica. Di più: era consulente anche ai tempi dei capitani coraggiosi di Silvio Berlusconi. Ma non essendo convinto che l’operazione sarebbe andata a buon fine, la criticò duramente. Cosa che gli costò l’incarico.