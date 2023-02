Ita, nuovo incontro al Mit. Stipendi più alti in arrivo: chi ci guadagna

Ita, verso un nuovo incontro al Mit. L'obiettivo è colmare il gap con i concorrenti stranieri

In arrivo stipendi più alti per i dipendenti della compagnia aerea Ita Airways. Secondo quanto scrive il Messaggero nel nuovo incontro che si terrà al ministero delle Infrastrutture arriverà un primo via libera ad un progressivo aumento degli stipendi per i piloti e gli assistenti della compagnia. L’obiettivo? Allinearsi e colmare il gap con i vettori internazionali.

Secondo quanto riferisce il quotidiano romano si “partirà con l'aumento della diaria giornaliera per i voli di lungo raggio e di medio raggio: 51 euro la prima e 46 euro la seconda”. Dopodichè “verrà messo a punto un meccanismo per far scattare altri scatti in busta paga sulla base dell'anzianità di servizio. Anche qui lo scopo è colmare, sempre in maniera graduale, il gap con i concorrenti, visto che un pilota o un comandante di una low cost guadagna il doppio di un collega pari grado di Ita, dando così un preciso segnale di attenzione ai sindacati”. A questo obiettivo stanno infatti lavorando diverse siglen sindacali come Fit-Cisl, Cgil, Ftna.

Nel frattempo, dai piani alti dell'azienda, l’amministratore Fabio Lazzerini è consapevole che la fase di start up della compagnia nata dalla cenere di Alitalia sia ormai superata. Lufthansa, promessa sposa di Ita, sarebbe d'accordo con l'operazione: i tedeschi intendono ovviamente premiare la produttività, bussola del piano industriale in costruzione. Ma in vista anche di nuovo assunzioni il nodo retribuzioni va sicuramente sciolto: gli stipendi devono essere concorrenziali.