Italgas, ricavi in calo del 10%: effetto Superbonus. Ma l'utile balza a 117mln

Effetto stop superbonus sui ricavi trimestrali di Italgas

Ricavi totali in calo del 10,1% a 431,3 milioni di euro per Italgas nel primo trimestre. Lo annuncia il gruppo che sottolinea "l'effetto della contrazione delle attività di efficienza energetica relative ai cosiddetti Superbonus".

In crescita dell'11,2% i ricavi regolati per la distribuzione del gas a 403,5 milioni, così come il margine operativo lordo è salito del 9,6% a 325,7 milioni e l'utile operativo dell'11,7% a 192,7 milioni. Balzo del 13,5% dell'utile netto a 117,6 milioni, mentre gli investimenti tecnici sono calati da 175,1 a 160,9 milioni e il flusso di cassa operativo è salito da 107,2 a 342,2 milioni.

L'indebitamento finanziario netto di Italgas è salito da 6,01 a 6,45 miliardi escludendo gli effetti contabili 'Ifrs 16' e da 6,08 a 6,54 miliardi includendoli. In calo del 4% le emissioni 'Scope 1 e 2' a 23.700 tonnellate di C02 equivalente, mentre i consumi netti di energia si sono ridotti del 14,2% a 147,9 terajoule (Tj).

In questo contesto, la Esco Geoside è oggi focalizzata sull'incremento della pipeline di progetti di efficientamento industriale e sull'integrazione dell'offerta per il settore residenziale. In Italia sono proseguite le attività per la riconversione (repurposing) e la trasformazione digitale della rete del gas, che secondo Italgas è il "principale abilitatore della transizione ecologica".

È proseguito in Grecia, dove Italgas controlla Enaon, lo sviluppo della rete di distribuzione, mentre, per quanto riguarda le società recentemente acquisite nel settore idrico da Veolia, "è iniziato il percorso per la loro integrazione nel gruppo". Nel primo trimestre sono stati posati 175 km di condotte di distribuzione del gas (di cui 104 in esercizio e 98 in Grecia).

Inoltre lo scorso febbraio sono entrati nel perimetro di consolidamento circa 900 km di condotte relative all'Atem di Belluno. Gli investimenti di Italgas sono risultati in calo a causa di una "diversa progressione mensile rispetto al 2023", ma sono attesi in accelerazione nel corso dell'anno.

Gallo (Italgas): "Inaugurato l'anno all'insegna della solidità"

"I risultati conseguiti in questo primo trimestre consentono a Italgas di inaugurare anche il 2024 all'insegna della solidità". E' il commento dell'amministratore delegato Paolo Gallo che sottolinea "l'ottima crescita in molti casi a doppia cifra" degli indicatori economico-finanziari. In particolare Gallo cita l'aumento del margine operativo lordo "del 9,6% toccando quota 325,7 milioni di euro" e dell'utile netto che "ha sfiorato i 120 milioni di euro, mettendo a segno una crescita del 13,5% rispetto al primo trimestre dello scorso anno".

"Oltre 160 i milioni di euro già investiti - prosegue - che hanno permesso di fornire ulteriore impulso allo sviluppo e alla trasformazione digitale di reti e impianti, in Italia e in Grecia, a sostegno della transizione ecologica al net zero".

"Con l'impegno di tutte le persone di Italgas e dell'intera catena dei fornitori - conclude - continuiamo a lavorare per migliorare costantemente le tecnologie che ci permetteranno di accelerare sul fronte della decarbonizzazione dei consumi e del risparmio energetico a sostegno dello sviluppo sostenibile dei territori e della crescita di valore del gruppo".

Italgas, il 2024 prosegue in coerenza con il Piano Strategico

Per l'intero esercizio Italgas prevede di proseguire la propria attività "coerentemente con quanto previsto dal Piano Strategico 2023-2029". In particolare il gruppo prevede di "continuare a perseguire i propri obiettivi volti al potenziamento, allo sviluppo e alla trasformazione digitale degli asset di distribuzione del gas in Italia e in Grecia", con un ruolo da "protagonista" nei settori della distribuzione dell'acqua e dell'efficienza energetica.

Per Italgas è fondamentale "mantenere un ruolo di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione Europea, progredendo ulteriormente nella decarbonizzazione del settore attraverso lo sviluppo dei gas rinnovabili e migliorando la flessibilità e la resilienza dell'intero sistema energetico". Il tutto con l'impegno di "garantire la sicurezza energetica e la competitività dei costi, a beneficio di imprese e famiglie".

Italgas rinvia a data da destinare la presentazione del Piano Strategico 2024-2030 che era stata fissata per il prossimo 12 giugno. La decisione - spiega il gruppo - è stata presa a seguito dell'annuncio dell'avvio di un periodo di negoziazione in esclusiva per l'acquisizione del 100% del capitale di 2i Rete Gas.

Italgas sotto pressione in Borsa dopo i conti

Avvio sotto pressione per Italgas dopo i conti. Il titolo del gruppo registra un -1,8% a 5,28 euro.