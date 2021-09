Italia, guerra alle banconote da 500 €. Chiesta alla Ue l'abolizione totale

L'Italia, insieme ad altri 4 paesi Ue ha deciso di mettere pressione su Bruxelles affinchè convinca la Bce a togliere definitivamente dal mercato le banconote da 500 euro. L'iniziativa - si legge sul Sole 24 Ore - è stata presa in accordo con altri quattro Paesi: Francia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio.L'obiettivo è quello di fare in modo che la Commissione europea convinca la Bce a eliminare dal mercato la banconota dal taglio più grosso, perchè spesso utilizzata dalla criminalità. Inoltre è stato chiesto l'abbassamento del limite del contante da 10 a 5 mila euro.

La richiesta ufficiale - prosegue il Sole - è contenuta in un Position Paper inviato alal Commissione nel corso dell'estate, in concomitanza con la presentazione del pacchetto di misure normative a contrasto del riciclaggio. Inclusa la costituzione di un'Autorità antiriciclaggio per la quale l'Abi e vari esponenti politici avevano chiesto di portare la sede a Milano.