Italia Independent, Lapo cerca nuovi soci per il rilancio o sarà liquidazione

Italia Independent sull'orlo della liquidazione

Italia Independent, nota azienda nel settore dell'eyewear e fondata da Lapo Elkann, potrebbe essere sull'orlo della liquidazione. In un comunicato pubblicato venerdì scorso, si annuncia che l'assemblea dei soci dovrà deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione della società nel caso in cui non pervengano offerte vincolanti di capitalizzazione entro la data di convocazione.

L'amministratore delegato, Marco Cordeddu, spiega che questa decisione è la conclusione naturale del percorso di risanamento intrapreso dalla società. Grazie all'ingente supporto finanziario di Lapo Elkann, azionista di riferimento, sono state completate le procedure di risanamento dei debiti nel primo semestre dell'anno. Elkann, oltre ad aver sostenuto la società con un esborso di oltre 25 milioni di euro, ha versato ulteriori risorse personali per oltre 12,8 milioni per garantire il successo dell'operazione.

Nel corso di questo percorso, a settembre, il marchio Italia Independent nel settore degli occhiali è stato ceduto a Modo Group per un milione di euro. Questa cessione ha lasciato le società del gruppo senza ulteriori attività operative, creando una necessità di sottoporre all'attenzione degli azionisti la decisione di sciogliere e liquidare la società.

Il consiglio di amministrazione, tuttavia, ha deciso di esplorare come alternativa l'interesse di terzi nella prosecuzione delle attività. In caso di mancato impegno per un aumento di capitale idoneo a sostenere un piano industriale e finanziario di almeno cinque anni, l'assemblea dovrà prendere la decisione sulla liquidazione delle società del gruppo.

È importante notare che, in aggiunta alle decisioni precedenti, il consiglio di amministrazione ha deliberato anche sulla variazione della denominazione sociale. Tale modifica è necessaria in seguito all'accordo di cessione del marchio Italia Independent a M Group.

Il futuro di Italia Independent è ora incerto, con l'azienda che si trova a una svolta cruciale nella sua storia. L'esito dell'assemblea dei soci determinerà se l'azienda troverà una nuova vita attraverso un piano di capitalizzazione o se sarà costretta a intraprendere il percorso della liquidazione.