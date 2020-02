IVECO BUS e Otokar siglano un accordo di produzione

IVECO BUS, Brand globale di autobus di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha sottoscritto in data 25 febbraio 2020 un accordo con la società pioniere in Turchia per la produzione di autobus, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş (IST: OTKAR), per la fabbricazione di prodotti con il marchio IVECO BUS presso le sue strutture di Sakarya, in Turchia.



La partnership contrattuale riguarda sia i modelli già presenti nel portafoglio IVECO BUS per la distribuzione internazionale, sia la produzione di un modello adattato specificatamente per i mercati dell’Europa dell’Est, dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia. I mezzi saranno alimentati dai motori della consociata FPT Industrial ed è previsto che i primi modelli siano prodotti entro il 2021.



Tramite questo accordo, IVECO BUS punta a espandere le proprie capacità produttive, confermando nel contempo il mantenimento di tutte le regolari attività presso gli attuali siti di produzione, nei quali continueranno a essere progettate e realizzate le generazioni di modelli attuali e future. «Siamo entusiasti di dare il via a questa nuova partnership, che apre la strada a molte opportunità per le nostre attività», ha affermato Sylvain Blaise, Head of Global Bus Division, CNH Industrial. «Grazie a questa collaborazione, saremo in grado di aumentare la nostra capacità produttiva per rispondere alla domanda di mercato attuale e futura, in modo da sostenere la nostra crescita continua, oltre ad aver l’opportunità di lavorare congiuntamente per la futura espansione del portafoglio prodotto. Con quasi 60 anni di esperienza, la rinomata competenza di Otokar nella progettazione e produzione di autobus unita alla rete di assistenza di IVECO BUS e ai servizi connessi, pilastri fondamentali del DNA IVECO, faranno sì che i nostri clienti possano continuare a ricevere soluzioni di trasporto sostenibili e in grado di offrire prestazioni, qualità e costi totali di esercizio ai vertici della categoria. Inoltre, questa partnership beneficerà delle future tecnologie motoristiche sviluppate da FPT Industrial».



«Siamo felici di introdurre la produzione di modelli IVECO BUS nel nostro stabilimento di Sakarya, a fianco degli autobus con marchio Otokar. Siamo davvero fieri che la tecnologia, così come le capacità ingegneristiche e produttive di Otokar, siano state riconosciute da questo Brand, dalla fama indiscussa nel settore del trasporto dei passeggeri», ha affermato Serdar Görgüç, General Manager di Otokar. «L'utilizzo delle nostre attuali strutture per la produzione dei modelli IVECO BUS consentirà al nostro impianto di operare in modo ancora più efficiente ed efficace. Mentre continueremo a commercializzare i nostri autobus e a espanderci a livello globale, riteniamo che questo accordo di produzione e fornitura sia un primo passo molto importante e strategico per una cooperazione a lungo termine».