Iveco, vicino il debutto a Piazza Affari: a Exor il 41,7% dei diritti di voto

Cnh, Iveco debutta a Piazza Affari il 3 gennaio: ad Agnelli il 41,7% dei diritti di voto

Iveco si prepara all’entrata in Borsa. Cnh Industrial annuncia che Iveco Group ha pubblicato il prospetto con la richiesta di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milano e che il primo giorno di quotazione è atteso per il 3 gennaio 2022.

La quotazione segue lo spin-off della società da parte di Cnh. Per effetto dell'operazione, ogni azionista Cnh riceverà un'azione ordinaria Iveco ogni 5 Cnh possedute. Il prospetto ha avuto l'ok dell'autorità dei mercati finanziari olandese. Il 23 dicembre si riunisce l'assemblea straordinaria di Cnh per deliberare sull'effettuazione della scissione.

A seguito della scissione, Iveco diventerà la holding di un gruppo leader mondiale impegnato nella progettazione, produzione, commercializzazione, vendita, manutenzione e finanziamento di veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali antiincendio, per la difesa e altri usi, nonché di motori a combustione, sistemi a propulsione alternativi, trasmissioni ed assali per quei veicoli, motori e sistemi a propulsione alternativi per macchine agricole e movimento terra e per applicazioni marine e di generazione di energia. Quella sarà anche l'occasione per nominare come consiglieri non esecutivi Catia Bastioli e Asa Tamsons, mentre all'assemblea Tufan Erginbilgic e Lorenzo Simonelli si dimetteranno.

Exor, confermato “impegno di lungo periodo” in Cnh Industrial e Iveco Group

“Exor conferma il suo sostegno all'operazione di spin-off di Iveco Group da Cnh Industrial e il suo impegno di lungo periodo nello sviluppo di entrambe lo società”. É quanto si legge in una nota della holding della famiglia Agnelli-Elkann, azionista di riferimento di Cnh Industrial. Exor ritiene che Cnh Industrial e Iveco Group, guidate da management team di esperienza, hanno fissato piani chiari e ambizioni per la loro crescita e il loro sviluppo e ritiene che “come società indipendenti e focalizzate sulle loro attività, avranno maggiori opportunità di capitalizzare le posizioni di leadership nei rispettivi segmenti di business”.

Borsa, Cnh Industrial spinta da ok a quotazione Iveco Group

L’approvazione del prospetto per la quotazione di Iveco Group a Piazza Affari spinge le quotazioni di Cnh Industrial. I titoli del gruppo salgono del 5,26% a 16,12 euro, mentre il Ftse Mib rimane stabile a quota +0,19%. Il prospetto di Iveco Group, inoltre, dice che Exor sarà suo maggiore azionista con quota del 27% e il 41,7% di diritti di voto dopo lo spin-off da Cnh Industrial.