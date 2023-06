Start up, Jet HR nasce raccogliendo il più importante round pre-seed in Italia

Francesco Scalambrino, co founder e CPO Marco Ogliengo, CEO e co founder

La start up Jet HR consegue un record per il mercato italiano

Jet HR, la nuova startup tricolore nata da un’idea di Marco Ogliengo, già founder di una tech company di successo da cui ha effettuato l’exit nel 2021, e Francesco Scalambrino, top manager con responsabilità sul software di aziende ”unicorno”, raccoglie 4,7 milioni di euro, un record per l'Italia.

Entrambi i fondatori hanno sperimentato nel corso della loro carriera le difficoltà della gestione burocratica del personale ed hanno deciso di ricorrere alle potenzialità della tecnologia per risolvere il problema. Molti imprenditori ed innovatori di successo in Italia hanno riposto la loro fiducia in Ogliengo e Scalambrino intuendo le potenzialità del loro progetto dopo aver condiviso la frustrazione di scontrarsi con linguaggi incomprensibili ed attività ridondanti legate alla gestione del personale.

Il prestigioso elenco di investitori include personaggi chiave dell’ecosistema dell’innovazione italiano quali 2100 Ventures, B Heroes, Club degli Investitori, Ithaca Investments, Proximity Capital, PranaVentures, Plug & Play Tech Center, FG2 Capital, LVenture Group.

Il parterre accoglie anche Exor Ventures e l’Italian Founders Fund, affiancati da nomi quali Luca Ascani (founder di Lambda Alpha), Dario Brignone e Alberto Dalmasso (co-founder di Satispay), Max Ciociola (founder di Musixmatch), Luca Ferrari (founder di Bending Spoons), Luca Foresti (CEO Santagostino), Diego Piacentini (founder di View Different) , Matteo Pichi (founder di Poke House), Giorgio Tinacci (founder di Casavo), oltre ad altri angel investor che hanno ricoperto ruoli chiave in aziende tecnologiche internazionali, come David Clarke (già CTO Workday) e Joe Zadeh (già VP Product Airbnb).