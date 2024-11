John Elkann tira fuori le armi pesanti: con l'accordo Iveco-Leonardo l'erede Agnelli punta sulla Difesa

Elkann si consola con la Difesa: l'accordo Iveco-Leonardo che può cambiare le sorti del settore militare italiano

Che Stellantis stia attraversando un momento di grande difficoltà non è un segreto per nessuno, ma a tirare su le sorti di Exor ci pensa un settore chiave: la difesa. La holding della famiglia Agnelli-Elkann, può consolarsi con i risultati straordinari di Iveco Defence, la divisione militare del gruppo. Nei primi sei mesi del 2024, ha infatti registrato un aumento del 31% nel fatturato e un incredibile +92% nell’utile. Una performance che non solo bilancia la situazione critica in casa Stellantis, ma spiana la strada anche a una serie di sviluppi potenzialmente rivoluzionari per il gruppo, come l'intesa con Leonardo per la produzione di veicoli militari.

Ma facciamo un passo indietro alla joint venture tra Leonardo e Rheinmetall, che prevede la produzione di carri armati Panther e che segna un punto di svolta per l'industria italiana. Con un valore di commesse che potrebbe toccare i 23,2 miliardi di euro, la joint venture ha un impatto che si estenderà per oltre 15 anni. E non è solo questione di numeri e previsioni: il governo Meloni ha già indirizzato risorse strategiche verso il settore, destinando oltre 4 miliardi di euro all'acquisto di mezzi per le forze armate (tolti però al settore dell'automotive) rafforzando così la base industriale del Paese. Contemporaneamente, Iveco Defence si prepara a entrare a pieno titolo nel mercato dei carri armati, con un potenziale di crescita alquanto impressionante. A Leonardo potrebbe spettare una parte significativa della commessa, dal 12 al 15%, per i Panther e per i nuovi veicoli da combattimento Lynx. Con ordini che potrebbero superare 1,5 miliardi di euro in dieci anni.

In questo scenario, si inserisce la possibilità che Leonardo acquisisca una quota di Iveco Defence, consolidando ulteriormente il legame tra le due società. L’operazione è ancora lontana, ma la possibilità di un’alleanza strategica che unisca due colossi della difesa è più concreta. La partita che si sta giocando attorno ai carri armati e ai veicoli militari non è solo una gara tra aziende, ma una vera e propria sfida geopolitica, che potrebbe trasformare l’Italia in uno dei principali attori del settore difesa in Europa, e se Leonardo, Exor e Iveco sapranno muoversi con intelligenza, il "big bang" di cui si parla potrebbe davvero avverarsi.