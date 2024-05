Junk food, Tulleken: "Cucina italiana distrutta dalle industrie alimentari"

Cibi ultraprocessati: "La cucina italiana non scomparirà per caso, sarà distrutta dal junk food"

"La cucina italiana scomparirà, e non per caso: sarà distrutta dalle grandi industrie alimentari". Questo il cupo scenario dipinto da Chris van Tulleken, medico, scienziato e giornalista della BBC, autore del libro "Cibi ultra processati" (Vallardi), durante un'intervista rilasciata a La Repubblica. Nel suo libro, van Tulleken analizza come i cibi trasformati su vasta scala stiano lentamente ma inesorabilmente rimpiazzando gli ingredienti tradizionali con alternative più economiche e cariche di additivi, con conseguenze nefaste per il nostro benessere.

"Il consumatore che vuole capire cosa c'è in un prodotto, se negli ingredienti vede qualcosa che solitamente non ha in dispensa, è perchè molto probabilmente è ultra processato". Questa osservazione di Tulleken si riferisce in particolare a ingredienti come gli emulsionanti o coloranti. Tuttavia, l'intervista affronta anche la questione italiana. Il medico e scienziato sottolinea: "Sono atterrato in Italia e ho visto un negozio che vendeva solo Coca-cola o cibo preconfezionato, e dolci. In tutta Milano posso comprare cibi ultraprocessati: parliamo di circa un quarto delle calorie totali. Voi (Italiani ndr.) siete messi meglio dell'Inghilterra, ma le nostre industrie alimentari, come quelle americane o francesi e svizzere, arriveranno e distruggeranno la vostra tradizione gastronomica."

E aggiunge: "I vostri bar saranno sostituiti da Starbucks, che è in parte di proprietà della Nestlé, e le vostre pizzerie diventeranno 'Pizza Hut'; mangerete il pollo solo da KFC, la tartare di manzo sarà solo di McDonald's e così via." Tuttavia Tulleken vuole che il suo libro salvi la cucina italiana, per questo ha scelto il nostro Paese per presentarlo. "Bisogna capire che la cucina italiana non scomparirà per caso."