Juventus, l'ultimo incubo di Andrea Agnelli si chiama Evelina Christilin

John Elkann vuole Evelina Christilin per la presidenza della Juve

Evelina Christilin. È questo il nome che più di ogni altro teme Andrea Agnelli, ormai inesorabilmente ai ferri corti con il cugino – e tenutario dei cordoni della Borsa – John Elkann. Secondo Gigi Moncalvo, nel suo ultimo libro Agnelli Coltelli, di cui Affaritaliani.it può pubblicare alcune pagine, il presidente di Exor non è contento dell’operato di Andrea Agnelli.





Fallimentare la gestione sportiva degli ultimi anni; dimenticabile l’operazione Ronaldo che ha di fatto appesantito le casse della Vecchia Signora per gli anni a venire; esecrabile la scelta di ricorrere a possibili plusvalenze fittizie nonostante un bilancio pesantemente in rosso recentemente ricapitalizzato per 255 milioni. Per questo John Elkann si guarda intorno per sostituire il cugino: ma con chi? La voce più terribile sarebbe quella di Evelina Christilin, moglie di Gabriele Galateri di Genola, che – sempre secondo Moncalvo – sarebbe molto brava a sponsorizzarsi avendo fatto passare la vulgata che a lei si debba l’assegnazione dei giochi olimpici invernali del 2006 proprio a Torino.