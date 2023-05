Kate Middleton, l'azienda di famiglia fallisce: il Covid azzoppa i conti

Kate Middleton, fallisce l'azienda dei genitori dopo oltre 30 anni di attività

Si chiama Party Pieces ed è l'azienda di famiglia in casa Middleton, fin dal 1987, quando la principessa d’Inghilterra aveva solo cinque anni. Ebbene, nonostante il decennale giro di affari, a colpi di addobbi e decorazioni per i party inglesi, i genitori di Kate - Carol e Michael Middleton - si sono visti costretti a vendere l’attività, ormai sull’orlo del fallimento. Tutto è iniziato con il Covid, che aveva pesantemente impattato sui conti della famiglia, che perciò fu costretta a richiedere un prestito di 220mila sterline alla NatWest, come rivelò The Times.

Purtroppo il debito è rimasto insoluto e dunque a farne - letteralmente - le spese saranno i contribuenti britannici. Questo perchè, secondo le regole entrate in vigore in Gran Bretagna durante l'emergenza Covid, il contribuente è responsabile dell'80% di quanto dovuto a NatWest.