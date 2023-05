"William ha l'amante (con figlia segreta)", voci bomba dal Regno Unito

Royal Family, si vocifera che il principe William abbia una relazione segreta con Rose Hanbury, marchesa ed ex modella con un patrimonio di 100 milioni di sterline

Si prospetta un nuovo scandalo all'interno della Royal Family. Pare infatti che esattamente come il padre Carlo III con la moglie Camilla anche il principe William avrebbe un'amante. Si tratterebbe di Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley ed ex modella dell'agenzia di Kate Moss. La donna non solo è sposata ma è anche madre di tre figli e appartiene alla stretta cerchia di amici della coppia reale. Il solo fatto che William potesse avere una relazione extra coniugale non ha creato troppo scompiglio a Buckingham Palace ma ora che Rose vorrebbe divorziare i rumors si sono fatti assordanti.

Royal Family, la presunta amante di William sta per divorziare. Si dice possa essere anche il padre di una delle figlie di lei

Si racconta che Kate durante una serata di gala organizzata da Rose per beneficienza avrebbe litigato con William. Prima ha risposto con sorrisi di ghiaccio alla padrona di casa e poi si è rivolta agli amici più cari con voce ferma: "Eliminate gradualmente Rose". Il gossip comunque non finisce qui e, anzi, è decisamente più scioccante.

William avrebbe avuto una relazione con Rose durante la terza gravidanza di Kate, quando lei era incinta di Louis, e ci sono voci sul fatto che il futuro erede al trono possa essere il padre di una delle figlie della marchesa. D'altronde pare che anche Kate in passato abbia avuto una relazione mentre stava formalmente con William. La principessa del Galles durante una pausa della coppia avrebbe avuto rapporti con Harry Ropner, ex compagno di scuola di William a Eton e con cui ha condiviso un passato un'altra findanzata, Jecca Craig.