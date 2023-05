Regno Unito, Re Carlo fa già i capricci: 30 dimore ma non sa quale scegliere

Re Carlo non sa in quale residenza dove trasferirsi, ma Buckingham Palace non è tra le preferite

Sono circa 30 le residenze in possesso di Carlo III, neo incoronato re lo scorso sei maggio, tra proprietà della corona e proprietà private. Eppure, nonostane una così grande varietà di palazzi e castelli in tutto il Regno Unito, pare che il sovrano non sappia proprio dove andare per trasferirsi. Secondo quanto riporta l'Agi, la meno papabile fra tutte è proprio Buckingham Palace, il palazzo che tutto il mondo associa alla famiglia reale britannica: il re lo troverebbe "troppo grande e impersonale", per questo potrebbe utilizzare il pretesto della ristrutturazione del palazzo per non trasferirvisi, o meglio per utilizzarlo solo come ufficio e in caso di ricevimenti.

Secondo un autorevole storico di dinastie reli, Hugo Vickers, re Carlo "rimarrà a Clarence House, cosa che anche la regina Elisabetta voleva fare, ma Winston Churchill la fece andare a Buckingham Palace". Non a caso al momento lo staff del re è diviso proprio tra le sue due residenze londinesi. Tuttavia, la predilezione del re per le case più piccole potrebbe avere ricadute anche su Balmoral.

In particolare, tra le residenze scozzesi, Carlo ha un debole per Birkhall, il cottage nella tenuta di Balmoral, che ha circa otto camere da letto, molto amato anche dalla regina madre e decisamente più intimo e raccolto del castello Balmoral, che di stanze ne ha 52. "Ama assolutamente Birkhall" - spiega una fonte reale - "Sarei stupito se lo abbandonasse. Penso che sia molto più probabile che rimanga a Balmoral quando ci sono visite del primo ministro, ma lo consideri come un ufficio, come fa con Buckingham Palace".