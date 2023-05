Incoronazione Carlo, Harry in terza fila. Arrestato leader anti-monarchico

Carlo e Camilla a Westminster, al via l'incoronazione

Re Carlo III e la regina Camilla hanno raggiunto l'abbazia di Westminster alle 11 e 50, per la solenne cerimonia dell'incoronazione. A riceverli all'ingresso l'erede al trono William, principe di Galles, la sua consorte Kate, e i loro figli George (secondo nella linea di successione), Charlotte e Louise. L'entrata dei sovrani nel tempio al suono delle trombe d'onore segna il via alla liturgia che suggella l'evento.

Carlo III, Harry sarà relegato in terza fila a cerimonia

Il principe Harry sara' relegato in terza fila durante la cerimonia di incoronazione di Carlo III. Lo ha riferito il Sun secondo cui il duca di Sussex, arrivato ieri nel Regno Unito dalla California da solo, siedera' tra il marito della principessa Eugenie, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra, cugina della defunta regina Elisabetta. La prima fila e' riservata ai familiari reali in attivita' e non sara' applicato il criterio della successione che avrebbe visto Harry vicino a William.

Carlo III, guarda la diretta dell'incoronazione

Carlo III, oltre 5 mila guardie reali in uniforme a Londra

In occasione dell'incoronazione di Carlo III, oltre 5 mila guardie reali inglesi - con la tipica uniforme rossa e nera - sono arrivate in treno alla stazione di Waterloo a Londra prima di marciare verso Westminster Bridge. E' il piu' grande spostamento di personale militare sulle ferrovie britanniche dai funerali di Winston Churchill nel 1965.

Arrestato leader di Republic per protesta anti-monarchica

Il leader del gruppo antimonarchico britannico Republic, Graham Smith, è stato arrestato nel centro di Londra, dove aveva inscenato una protesta lungo il tragitto della processione per l'incoronazione di Carlo III. Con lui sono stati arrestati altri cinque manifestanti, che si sono presentati in tuta gialla con un bandierone giallo con la scritta "Not My King" (non il mio re). Republic aveva espresso l'intenzione di manifestare comunque nel centro di Londra, malgrado l'avvertimento che Scotland Yard oggi avrebbe avuto una "bassa tolleranza" nei confronti delle proteste contro l'incoronazione.

Carlo III, Sunak: momento di straordinario orgoglio nazionale

Per il Regno Unito e tutto il Commonwealth e' un momento di "straordinario orgoglio nazionale" e una "viva dimostrazione del carattere moderno del nostro Paese". Cosi' il premier britannico Rishi Sunak su Twitter nel giorno dell'incoronazione di Carlo III. "Nessun altro Paese potrebbe offrire uno spettacolo cosi' stupefacente. Ma non e' solo questo. E' un'espressione orgogliosa della nostra storia, cultura e tradizioni". La giornata offre un "prezioso rituale attraverso il quale nasce una nuova era", ha aggiunto il capo di Downing Street, concludendo con il tradizionale "God Save The King".

Carlo III, scettri corone e spade: i simboli del potere