Kkr, Kairos in pressing. "Rifiuto accesso a data room contro interesse soci"

La lettera firmata dal cio Guido Brera al consiglio della compagnia telefonica

Kairos va in pressing su Tim per l'offerta degli americani di Kkr. In una lettera che riporta la firma del chief investment officer Guido Maria Brera, la Sgr azionista della compagnia telefonica che precisa di agire "esclusivamente per conto dei propri fondi direttamente gestiti" si "auspica che il consiglio di amministrazione "voglia quanto prima esprimersi riguardo all'apertura della data room richiesta da Kkr".

"Il rifiuto di consentire l'accesso alla due diligence richiesta - nel rispetto e tutela delle informazioni sensibili per la società - sarebbe, quindi, in evidente contrasto con i doveri del consiglio e con gli interessi degli azionisti, tanto più alla luce delle recenti comunicazioni al mercato inerenti il nuovo piano strategico e degli effetti sui corsi di borsa", si legge nella lettera.

"Questo atteggiamento di chiusura a priori rispetto alla facilitazione alla presentazione di un'offerta vincolante di fatto preclude un'opzionalità per gli azionisti, che indipendentemente dalla decisione di aderire o meno avrebbe offerto un floor valutativo", continua la lettera. Kairos poi si esprime negativamente sul nuovo piano strategico di Tim "che ha determinato un crollo verticale del titolo": "A nostro avviso - scrive Brera - il piano è largamente inerziale e non ha chiarito gli elementi che avrebbero permesso al mercato un corretto assesment delle leve di creazione di valore".

Nell'ultimo punto della lettera indirizzata al cda e al collegio sindacale di Tim, Brera critica invece le modalità di esame del programma di incentivazione a lungo termine di Tim. "L'assemblea sarà chiamata ad approvare un piano di stock option triennale da Euro 257.7 milioni, ad uno strike price (Euro 0.424), inferiore del 15% rispetto al valore indicativo della manifestazione di interesse non vincolante di Kkr che l'azionista potrebbe incassare oggi. Ci stupisce la sollecitudine del consiglio nell'esaminare un LTIP a tre anni rispetto alle tempistiche con le quali l'organo stesso si sta muovendo nel favorire che gli azionisti possano essere messi nella condizione di poter valutare un'offerta oggi".

