Kpmg: 1,5 miliardi di investimenti per la consulenza alla transizione green

KPMG punta sulla sostenibilità. La rete di società indipendenti, affiliate a KPMG International Cooperative, leader nella fornitura di servizi professionali alle imprese, nei prossimi tre anni, investirà oltre 1,5 miliardi di dollari in un programma globale dedicato all'agenda Esg.

La strategia prevede lo sviluppo di soluzioni innovative per accompagnare le aziende verso la “transizione green” e l'inserimento di figure professionali dedicate a questi temi, attività di training per lo sviluppo di competenze Esg all'interno del network, l'implementazione di nuove tecnologie dedicate all'analisi dei dati sui temi della sostenibilità e la costruzione di nuove partnership/alleanze.

La nuova strategia Esg si focalizza su cinque principali aree: soluzioni, talenti e competenze, supporto alle nazioni in via di sviluppo, partnership e alleanze, ascolto e azione per il cambiamento.

Al primo punto, saranno implementati cinque nuovi hub: Global Decarbonization Hub, dedicato alle grandi imprese multinazionali che hanno intrapreso, o desiderano intraprendere, il percorso verso la decarbonizzazione del proprio business, per offrire supporto nel raggiungimento degli obiettivi net-zero; Global Esg Advisory Hub, sostenuto dai team Advisory delle firm KPMG, che offrirà consulenza di alto livello sullo sviluppo del business in ottica Esg; e, infine, ben tre Regional Esg Hubs, con base in Europa, Asia-Pacifico e Americhe, che faciliteranno l'accesso per i clienti a insight specifici per le diverse aree geografiche.

Inoltre, KPMG investirà nello sviluppo di soluzioni e tecnologie proprietarie dedicate al cambiamento climatico e alla realizzazione di progetti Esg. Tra questi Climate Iq, un tool digitale che aiuta i clienti a identificare opportunità e rischi derivanti dal climate change.