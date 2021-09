Kpmg, Mario Corti nuovo senior partner del network in Italia

Dall'1 ottobre Mario Corti assume la carica di nuovo Senior Partner del Network KPMG in Italia. Corti subentra a Domenico Fumagalli, che ha gestito il ruolo per 3 mandati e che lascia l'incarico ricoperto per 12 anni, dopo aver contribuito in modo determinante alla crescita della firm italiana, che oggi conta oltre 6 mila aziende clienti, piu' di 5 mila professionisti e ricavi aggregati per circa 600 milioni di euro.

Corti, che e' stato eletto dalla partnership italiana secondo le regole di rotation che disciplinano la governance della firm, rimarra' in carica per i prossimi sei anni, fino al 30 settembre 2027 e rappresentera' la practice italiana nel Global Board e nel Regional Board EMA (Europa, Africa e Medio Oriente) di Kpmg. Corti dara' continuita' alla strategia gia' impostata da KPMG, che prevede forti investimenti per sviluppare soluzioni e servizi per accompagnare la trasformazione digitale e i percorsi di sostenibilita' delle imprese.

'E' un grande onore assumere questo incarico in una fase complessa, ma anche stimolante come quella attuale. Dopo la pandemia registriamo forti segnali di ripresa ed e' importante sostenere le imprese italiane e multinazionali per agganciare la ripresa in corso. Le aziende hanno bisogno di soluzioni per adattare i loro modelli di business al nuovo scenario competitivo. Con i nostri servizi siamo in grado di trasferire know-how per gestire il cambiamento in modo integrato intervenendo in tutte le principali aree delle imprese: dalle strategie ai processi, dall'innovazione all'm&a, dalla revisione legale fino ai servizi fiscali e legali' - ha commentato Corti.