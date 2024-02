L Catterton deoposita alla Consob l'offerta per l'Opa su Tod's

L Catterton, il fondo che già detiene una quota del 5,7% di Tod's, ha annunciato di aver depositato in Borsa il documento di offerta per l'Opa totalitaria sulle azioni di Tod's, società di proprietà della famiglia DellaValle le cui azioni sono scambiate sul segmento Euronext della Borsa di Milano. L'offerta, confermata, è di 43 euro per titolo che verrà portato in adesione all'Opa.