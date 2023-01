L'Europa in balia di due cataclismi che la faranno soffrire nel 2023

L'Europa in balia di due cataclismi: Covid e guerra

Pubblichiamo parte dell'editoriale di Joseph Stiglitz uscito su Le Monde del 30 dicembre 2022

L'economia una volta era definita una "scienza cupa", un termine che nel 2023 si dimostrerà sicuramente corretto. Siamo infatti in balia di due cataclismi che sono puramente e semplicemente al di fuori del nostro controllo.

In primo luogo, la pandemia di Covid-19 continua a minacciarci attraverso le sue varianti nuove, più letali, più contagiose o più resistenti ai vaccini. L'epidemia è stata particolarmente mal gestita dalla Cina, principalmente perché il paese non è riuscito a somministrare ai suoi cittadini vaccini a mRNA più efficaci (di fabbricazione occidentale).

Il secondo cataclisma è la guerra di aggressione condotta dalla Russia in Ucraina. Questo conflitto non suggerisce alcun esito e presenta un rischio di escalation o effetti a catena ancora più significativi.

In ogni caso, ci si devono aspettare ulteriori interruzioni dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari. E come se questi problemi non fossero abbastanza gravi, tutto fa pensare che la risposta dei leader politici trasformerà una situazione grave in una situazione ancora più catastrofica.

Ad esempio, è possibile che la Federal Reserve statunitense spinga i tassi di interesse troppo in là e troppo rapidamente. L'attuale inflazione è principalmente la conseguenza di carenze di approvvigionamento che si stanno già risolvendo per alcuni. Aumentare ulteriormente i tassi di interesse potrebbe quindi essere controproducente. Ciò non produrrà più cibo o petrolio e gas, ma renderà più difficile mobilitare investimenti che possono proprio contribuire ad alleviare le carenze di approvvigionamento.

È probabile che anche l'inasprimento monetario porti a un rallentamento globale. Alcuni commentatori, convinti che la lotta contro l'inflazione richieda dolore economico, si aspettano volentieri una recessione. Quanto più veloce e violento è, tanto meglio, dicono, non sembrano pensare al rischio che la cura si dimostri peggiore della malattia. Se un dollaro più forte certamente mitiga l'inflazione negli Stati Uniti, è perché indebolisce altre valute e peggiora l'inflazione altrove.