L'Europa va in soccorso delle compagnie aeree. Rumors

La Commissione europea si mobilita per sostenere le compagnie aeree, messe a dura prova dalla fuga dei passeggeri e dalle restrizioni al traffico per contenere l’epidemia da coronavirus. Tra le misure allo studio ci sarebbe una moratoria sugli slot aeroportuali, chiesta da tutti gli operatori del trasporto aereo. La legislazione attuale prevede che per conservare gli slot, questi vadano utilizzati almeno per l’80%, altrimenti si perdono.

La procedura di sospensione, scrive Milano Finanza, parte già dopo 6 mesi dal mancato utilizzo. I tagli all’operativo voli decisi in emergenza, che vanno dal 25 al 50%, stanno ovviamente mettendo a rischio il rispetto di quella soglia, al punto che si registra un fenomeno, chiamato ghost flights: aerei fantasma, che volano vuoti solo per mantenere la titolarità degli slot.

L’urgenza del provvedimento temporaneo sugli slot è confermata dai continui tagli all’operatività delle compagnie, in tutto il mondo. American Airlines ridurrà i collegamenti interni del 7,5%, e le rotte internazionali del 10%.