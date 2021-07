L'ex di Jennifer Lopez punta alla "Panini". Le mitiche figurine verso gli Usa

L'ex di Jennifer Lopez punta "Panini". Le mitiche figurine verso gli Usa

L'Italia rischia di dover dire addio anche alle mitiche figurine "Panini". La casa editrice di Modena, infatti, è in trattativa con l'A-Road, società che fa capo ad Alex Rodriguez, ex campione di baseball, noto alle cronache del gossip per essere stato a lungo fidanzato con Jennifer Lopez. La due diligence, rivela Bloomberg, è in corso, e non è detto che si arrivi a un accordo. Il dossier Panini - si legge sulla Stampa - è da tempo sul tavolo di fondi private e investitori, come Advent, Eqt, Carlyle e Kkr. Panini è uno dei più famosi marchi del made in Italy. Lo scorso anno ha fatturato oltre 800 milioni di euro. Le sue "figu" sono passate per le mani di milioni di ragazzi, di generazione in generazione, a partire dagli anni Sessanta, in Italia e all’estero.

Avevano acquistato - si legge sulla Stampa - una raccolta in disarmo, infilando le figurine nelle buste-sorpresa, un gadget che andava per la maggiore. Un trionfo inatteso e redditizio, che li convinse al grande salto: diventare essi stessi editori. In pochi mesi ottennero autorizzazioni, foto, dati statistici, bozze. Ci fu una crescita continua, inarrestabile, sino ai 100 miliardi di lire di fatturato di metà anni ‘80. Nel 2013 arriva l'acquisizione del ramo di azienda dei periodici Disney in Italia, gli storici fumetti di Topolino. Nel 2016 i Merloni escono e incassano 79,7 milioni di euro per il 26% , mentre con un'operazione di leverage buyout da 700 milioni, la proprietà passa a Sallustro e alle sorelle Baroni. Ora, per il leader mondiale nella produzione di figurine e quarto editore in Europa nel settore dei ragazzi, è in arrivo un nuovo padrone.