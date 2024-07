L'impero di Diletta Leotta, 10 proprietà tra Milano e... La star si butta sull'immobiliare, aperta una nuova società

Diletta Leotta "paperona" dell'immobiliare, 10 proprietà tra Milano e Catania. Aperta una nuova società dedicata al mattone

Qualche settimana prima di sposarsi e dopo assumere la direzione de “La talpa” su Canale 5, Diletta Leotta ha pensato ai suoi futuri affari di mattoni. La nota conduttrice tv s’è presentata infatti a Milano davanti al notaio Gaia Sinisi per costituire la DL (acronimo del suo nome e cognome) srl, di cui è amministratrice e socia unica.

La newco ha come oggetto “la compravendita di immobili” e “l’attività di costruzione, restauro e manutenzione di immobili”, ma potrà anche assumere e gestire partecipazioni assumendo quindi la funzione tipica di una holding. Ma perché la Leotta ha pensato anzitutto al business immobiliare?

Perché da una visura catastale aggiornata risulta intestataria di dieci proprietà, di cui otto a Milano e due a Catania, città dov’è nata nel 1991. Qui, infatti, è nuda proprietaria di due “abitazioni di tipo civile” che hanno in totale dodici stanze.

Più consistenti sono i beni di mattone nel capoluogo lombardo che consistono nella piena proprietà di due abitazioni per dodici stanze complessive, tre magazzini e tre garage. La Leotta poi detiene quote di minoranza in Padel Palace (ristorazione), Siman Research (cosmesi) e in Buddyfit, la prima app italiana nel settore salute e fitness.