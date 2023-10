L'Italia delle Regioni: uniti per il bene sociale dell'Italia a Torino

La Regione Piemonte ha ospitato a Torino dal 30 settembre al 3 ottobre la seconda edizione de "L'Italia delle Regioni”, il festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la presenza nella giornata di apertura lavori del 2 ottobre di Sergio Mattarella presidente della Repubblica Italiana che hanno coinvolto il Governo, i presidenti e gli assessori regionali, i portatori di interesse di rilevanza nazionale e internazionale.

Nella giornata successiva del 3 ottobre un'altra partecipazione istituzionale quella di Giorgia Meloni presidente del Consiglio presso il Teatro Carignano con lo scambio di consegne tra il Piemonte e la Puglia, che organizzerà la terza edizione della manifestazione il prossimo anno a Bari, la premier ha omaggiato Torino con la memoria di Camillo Cavour, il primo presidente del Consiglio dei ministri dell’Italia unita. Alberto Cirio presidente della Regione Piemonte.

“Abbiamo voluto dedicare questo evento a tutti coloro che vivono qui ma sono arrivati da altre parti d'Italia per lavorare: il successo economico ma anche culturale del Piemonte si deve anche a loro grazie a quelle identità che non vogliamo vengano smarrite. Poi i luoghi: abbiamo voluto ricordare i luoghi dove è stata fatta la storia d’Italia, a cominciare dal Parlamento subalpino. Questo è l'orgoglio con cui vi accogliamo per festeggiare la nostra patria e riaffermare quei valori fondanti che devono spingerci ogni giorno a fare il meglio per le nostre comunità” ha affermato. “Questo è un festival dedicato alle persone: ancora oggi oltre un terzo dei cittadini di Torino è nato in altre regioni d'Italia, e noi come Piemonte vogliamo ringraziare chi si è spostato qui alla ricerca del lavoro".

Tra le novità dell’edizione 2023 c’è stato il Villaggio delle Regioni che da sabato 30 settembre, domenica 1 e lunedì 2 ottobre in piazza Castello è stata allestita con stand promozionali disposti in modo da evocare la forma geografica dell'Italia che sono stati visitati da oltre 10.000 persone.

