L'ndice PMI del settore terziario torna a crescere in tutta l'Eurozona

L'indice PMI servizi torna a crescere a gennaio nell'Eurozona, in Italia forte aumento dei nuovi ordini

L'indice Pmi dell'attività terziaria segna 50.8 da 49.8 di dicembre e oltre le attese a 50.7.

In Italia è a 51,2, in rialzo da 49.9 di dicembre.

In Francia l'attività del terziario è vista in calo, in Germania a 50,7, oltre le stime.

A gennaio, l'indice PMI dei responsabili degli acquisti in Italia per il settore dei servizi è salito a 51,2 da 49,9 di dicembre, segnando il primo aumento in cinque mesi, secondo i dati diffusi da S&P Global. L'indice composito è salito a 51,2 da 49,6.

"C'è stato un ritorno alla crescita per l'economia dei servizi a inizio anno. Il modesto aumento della produzione e il solido aumento dei nuovi volumi di affari dovrebbero attenuare i timori di recessione. Le aziende continuano ad aumentare il personale nella speranza che le condizioni di mercato continuino a stabilizzarsi", spiega Paul Smith, direttore economico di S&P Global Market Intelligence. "Il profilo di crescita del settore rimane piuttosto debole e persistono i timori sulla forza della ripresa; lo spettro dell'inflazione c'e' ancora e si teme che le pressioni inflazionistiche di fondo rimangano elevate per qualche tempo", aggiunge.

Che cos’è l’indice PMI?

Il purchasing managers index (o PMI), è un indicatore economico costituito da rapporti e sondaggi mensili, raccolti dalle aziende private del settore manifatturiero. L’indice elabora i dati raccolti dai sondaggi rivolti ai responsabili degli acquisti delle aziende, ovvero coloro che acquistano i materiali che sono destinati alla produzione industriale.

Gli indici PMI sono usati dagli investitori per capire cosa pensano i responsabili degli acquisti riguardo il futuro dell’industria manifatturiera. I risultati possono indicare quale sarà la direzione futura del mercato.