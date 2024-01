L'Ue persa dietro alle scadenze "green" si è fatta fregare da Tesla e Byd

In Italia, ci siamo continuati a focalizzare su presunte scadenze imposte dall'Unione europea, entro le quali la vendita di auto a motore termico doveva essere abbandonata. Nel frattempo, il mercato ha seguito la sua evoluzione. Risultato: attualmente in Europa, una vettura su cinque vendute è a propulsione elettrica, secondo quanto riportato da L'Economia del Corriere. La Francia ha chiuso il 2023 con una quota di mercato delle auto elettriche pari al 17%. L'arrivo nel prossimo anno della C3 e della R5 elettriche, destinate a un pubblico più ampio grazie ai prezzi accessibili, potrebbe far aumentare ulteriormente questa percentuale. Anche la Germania mantiene il passo, nonostante la fine degli incentivi generosi.

Sorge la domanda su quanto lo scetticismo verso i veicoli elettrici (o, più probabilmente, la mancanza di innovazione) abbia danneggiato l'Europa e il nostro Paese. Nonostante la lunga tradizione europea nella produzione di auto, il più grande produttore di veicoli a batteria è ora un marchio cinese, la Byd, fondata come start-up nel 2003. Ci si chiede davvero se sia realistico costringere un gruppo come Stellantis a garantire, senza una base chiara, la produzione di un milione di auto all'anno in Italia. Questo rappresenterebbe più del doppio della quota attuale di 400 mila auto.

Come ha scritto Francesco Giavazzi il 4 gennaio scorso sul Corriere, la crescita e lo sviluppo richiedono strategie nelle quali il ruolo dello Stato e dei privati è chiaro. Senza il contributo dei privati, si può fare ben poco, come dimostra persino la Cina. Se è vero che nel 1989 in Italia venivano prodotte due milioni di auto e che negli anni Sessanta un quinto di tutte le auto costruite in Europa era italiano, dobbiamo riflettere su come l'innovazione e gli investimenti erano all'epoca i pilastri del futuro. L'obiettivo era favorire la crescita per creare ricchezza, da distribuire, e non l'opposto, come sembra essere oggi.