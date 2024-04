La famiglia Gucci approda sul piccolo schermo e diventa una serie tv

Moda, la nuova serie tv sulla famiglia e origini del brand

La famiglia Gucci, protagonista di una delle saghe più affascinanti del mondo della moda, sta per fare il suo ritorno sullo schermo, questa volta attraverso una serie televisiva. Dopo il clamore suscitato dal film "House of Gucci" nel 2021, le vicende della dinastia fiorentina e del suo fondatore, Guccio Gucci, saranno raccontate in una produzione televisiva sotto la supervisione del produttore Giorgio Gucci.

Contrariamente al film di Ridley Scott, criticato per le sue libertà storiche, la serie si propone di offrire una visione più fedele della vera storia dell'azienda. Si concentrerà sulle origini umili della casa di moda, fondata da un modesto negozio di pelletteria a Firenze, per poi diventare uno dei giganti della moda mondiale.

L'obiettivo della serie è esplorare le dinamiche familiari, gli intrighi e i successi che hanno caratterizzato il percorso dell'azienda nel corso degli anni. Giorgio Gucci ha anche sottolineato l'importanza di raccontare la storia di un'azienda a conduzione familiare, evidenziando il ruolo rivoluzionario dei Gucci nel trasformare un marchio locale in un'icona globale della moda. Questa nuova produzione televisiva si aggiunge ai progetti precedenti annunciati già nel 2022.

Nonostante i dettagli sul cast, il regista e il titolo della serie siano ancora in fase di sviluppo, ci si aspetta che le riprese avranno luogo in diverse location internazionali, a testimonianza del carattere globale dell'azienda. La storia di Guccio Gucci, che ha avviato il marchio dopo essere stato ispirato dalle lussuose valigie in pelle degli aristocratici inglesi durante il suo lavoro al Savoy Hotel di Londra nel 1921, sarà al centro di questa narrazione, offrendo uno sguardo senza fronzoli sul mondo della moda e dell'impresa familiare.