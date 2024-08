Lady Conte, altro che impero immobiliare. La cognata: "Non ha pagato il dovuto"

Lady Conte, la faida di famiglia continua. Ecco il post al veleno sui social della cognata

Olivia Paladino, la compagna del leader del M5s Giuseppe Conte, in seguito ad una maxifusione tra tre gruppi immobiliari è diventata titolare, insieme alla sorella Cristina, di un impero del mattone quantificato in 262 milioni. La svolta sarebbe arrivata in seguito a un accordo trovato con Shawn John Shadow, il fratellastro di Olivia e Cristina, a cui spettava una fetta di questo patrimonio storicamente appartenente al padre Cesare Paladino, il regista di questa operazione. Ma l'impero, che comprende anche l'hotel Plaza di Roma, rischia di crollare. Per la cognata Stefania Romagnoli, infatti, non sarebbero stati rispettati gli accordi per liquidare la quota del fratellastro.

La compagna di Shawn John Shadow ha reso pubblica la questione sui social e lo ha fatto proprio rispondendo a un post di Giuseppe Conte che commentava il gioco dell'estate di FdI, il cruciverbone da spiaggia dei Patrioti. La Romagnoli si rivolge direttamente a Conte: "Dato che hai tutte le soluzioni, prova a risolvere: 11 orizzontale: prendono quote societarie e non le pagano; 15 orizzontale: chiedono accordi e non li rispettano. Poi ancora, il 2 verticale: fanno al bella vita ma sono pieni di debiti. Per chiudere con la definizione "più pesante", il 5 verticale: pagheranno tutto fino all'ultimo centesimo.

L’accordo raggiunto, dopo un arbitrato, prevedeva una liquidazione di svariati milioni di euro (la cifra ufficiale non è stata resa nota), che Olivia e la sorella hanno chiesto di potere rateizzare. Ma la Romagnoli sostiene che solo all’indomani della firma l’accordo sarebbe stato rispettato, poi però le rate successive non sarebbero state saldate alla scadenza prevista. L'impero del mattone di Olivia Paladino adesso trema, il contenzioso con il fratellastro può far saltare il banco.