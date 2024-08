Lady Conte guida un colosso immobiliare da 260 mln. Affari d'oro per Paladino

Lady Conte a capo di un colosso immobiliare. Olivia Paladino e l'eredità del Plaza di Roma

Olivia Paladino, compagna del leader del M5s Giuseppe Conte, è diventata socia al 50% di un colosso immobiliare nato dalla fusione di tre società che comprende tra le altre cose anche l'hotel Plaza a Roma. A essere state fuse sono le società Agricola Monastero Santo Stefano Vecchio, Archimede immobiliare e Immobiliare di Roma Splendido, che sebbene abbiano attraversato negli anni precedenti, subito dopo il lockdown, una forte crisi finanziaria, con debiti per oltre 41 milioni di euro, hanno mantenuto un grande potere economico. Si tratta - secondo quanto risulta a Open - di un gruppo che ha un valore complessivo di 260 milioni.

Lady Conte però ha dovuto attendere parecchio prima di poter entrare in possesso di parte di queste quote della società storicamente appartenente al padre, Cesare Paladino. Per anni, infatti, c'è stata una diatriba legale con Shawn John, figlio primogenito del capostipite della famiglia Paladino, nato dal matrimonio di Cesare Paladino e l'attrice Ewa Aulin. Un contenzioso familiare che si è risolto con la liquidazione della parte spettante. La richiesta iniziale di Shawn John sarebbe stata di 12 milioni, ma l'intesa sarebbe stata trovata a cifre inferiori, anche se a causa di un patto di riservatezza siglato tra le parti i dettagli non sono stati resi noti. Il pezzo forte del gruppo sono le mura dell'hotel Plaza, uno dei più lussuosi hotel del centro storico di Roma, di cui la famiglia ha anche la gestione che però è in capo a un'altra società diversa.