Salernitana in vendita, Iervolino infastidito dalle proteste dei tifosi

Salernitana in vendita

La Salernitana sarebbe in vendita. Il patron Iervolino, in seguito alle critiche ricevute dai tifosi, avrebbe deciso di vendere la squadra infastidito dalla mancanza di rispetto da parte dei tifosi. Così riportano fonti accreditate ad Affaritaliani.it.

Il club avrebbe dato mandato a UCapital per la valutazione di un’operazione di cessione o di partnership con fondi d’investimento esteri.

Ucapital sta gia seguendo altre operazioni con due squadre di calcio di serie A (al momento riservate) per la cessione ad investitori americani.

UCapital infatti è un gruppo finanziario e tecnologico globale che rappresenta anche un ponte tra l’Europa e gli Stati Uniti. Ed è proprio per questo che diverse squadre di calcio si stanno affidando al gruppo guidato da Gianmaria Feleppa.

L’obiettivo è vendere ormai le squadre a fondi americani che stanno sbarcando in Italia tramite UCapital in cerca di acquisizioni in serie A e serie B.