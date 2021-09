Lagardere, Vivendi compra il 18% da Amber e lancia un'Opa

Colpo di scena su Lagardere: Vivendi acquista la quota detenuta da Amber e si avvia a lanciare un'Opa sulla societa' di cui e' gia' primo azionista. Come annuncia un comunicato, "Amber Capital ha informato Vivendi che intende cedere la totalita' delle sue azioni Lagardere e ha invitato Vivendi a fargli una proposta d'acquisto". La media company francese ha offerto 24,10 euro per azione, con un premio del 20% circa sulla quotazione attuale, per il 18% del capitale detenuto dal fondo britannico, che ha accettato.

"L'operazione sara' realizzata entro il 15 dicembre 2020, dopo che saranno ottenute le autorizzazioni necessarie", tra cui quella della Commissione Ue e del Consiglio superiore dell'audiovisivo francese. Se l'acquisizione andra' in porto Vivendi, che e' gia' il primo azionista di Lagardere, si trovera' a controllare il 45,1% del capitale di Lagardere e il 36,1% dei diritti di voto, superando quindi la soglia del 30% e "per conseguenza sara' presentato a titolo obbligatorio un progetto di offerta pubblica allo stesso prezzo per tutte le azioni Lagadere ancora non detenute".