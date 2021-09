Lagardere vola in Borsa (Parigi) dopo annuncio dell'Opa di Vivendi

Lagardere vola alla Borsa di Parigi, dopo che nella serata di mercoledì Vivendi, primo azionista del gruppo, aveva dato l'annuncio che rilevera' la quota detenuta da Amber Capital e si prepara a lanciare un'Opa sulla societa' che controlla Hachette. Attorno alle 10 il titolo Lagardere sale del 21% a 23,6 euro, mantenendosi sotto i 24,10 euro che Vivendi paghera' ad Amber e poi propone per l'Opa.

Lagardere: Vivendi acquista la quota detenuta da Amber e si avvia a lanciare un'Opa sulla societa' di cui e' gia' primo azionista. Come annuncia un comunicato, "Amber Capital ha informato Vivendi che intende cedere la totalita' delle sue azioni Lagardere e ha invitato Vivendi a fargli una proposta d'acquisto". La media company francese ha offerto 24,10 euro per azione, con un premio del 20% circa sulla quotazione attuale, per il 18% del capitale detenuto dal fondo britannico, che ha accettato.

"L'operazione sara' realizzata entro il 15 dicembre 2020, dopo che saranno ottenute le autorizzazioni necessarie", tra cui quella della Commissione Ue e del Consiglio superiore dell'audiovisivo francese. Se l'acquisizione andra' in porto Vivendi, che e' gia' il primo azionista di Lagardere, si trovera' a controllare il 45,1% del capitale di Lagardere e il 36,1% dei diritti di voto, superando quindi la soglia del 30% e "per conseguenza sara' presentato a titolo obbligatorio un progetto di offerta pubblica allo stesso prezzo per tutte le azioni Lagadere ancora non detenute".